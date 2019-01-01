МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы завершили последний день перед Новым годом в плюсе на фоне оптимизма относительно торговых отношений Вашингтона и Пекина, однако год стал худшим для них с 2008 года, свидетельствуют данные торгов.

По итогам понедельника промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,15%, до 23327,46 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,77%, до 6635,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,85%, до 2506,85 пункта.

Между тем, за 2018 год индекс Dow Jones потерял 5,6%, впервые с 1978 года завершив год в "красной" зоне. S&P 500 закрыл год в минусе впервые с 1948 года, уменьшившись на 6,2%. Год в целом не был плохим – индексы неоднократно ставили рекорды, однако отличался повышенной волатильностью в связи с неуверенностью инвесторов по поводу мирового роста, монетарной политики, инфляции и регулирования технологического сектора.

NASDAQ снизился на 4%, до пункта.

Ранее Трамп сообщил, что в субботу провел разговор с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам торговли, и стороны достигли большого прогресса. По его словам, если сделка по торговле будет подготовлена, то она будет носить всеобъемлющий характер и охватывать все спорные вопросы.