МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Дознаватели МВД России в декабре 2019 года могут получить право запрашивать в банках информацию о счетах, вкладах и операциях предпринимателей и юридических лиц, даже если они не являются подозреваемыми по уголовному делу.

Соответствующий законопроект был опубликован на портале проектов нормативных актов в конце сентября 2018 года.

Сейчас такие полномочия имеют только следователи. Дознаватели могут запрашивать данные о счетах и банковских операциях подозреваемых только в соответствии со статьей 115 УПК РФ ("Наложение ареста на имущество").

По этой статье при наложении ареста на денежные средства и иные ценности, которые находятся на счете, во вкладе или на хранении в банках и других кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично. Руководители банков обязаны предоставить информацию об этих денежных средствах и иных ценностях по запросу суда, а также следователя или дознавателя на основании судебного решения.

Как говорится в тексте проекта, отсутствие у дознавателя таких полномочий не позволяет своевременно собрать доказательства по делу. Этот факт, по мнению МВД РФ, существенно затрудняет установление виновного, а также влечет нарушение прав потерпевших на доступ к правосудию.

По мнению разработчика документа, именно это обстоятельство является причиной низкого процента возмещаемости ущерба по преступлениям, связанным с движением денег по счетам предпринимателей и юрлиц. За семь месяцев 2018 года он составил только 14,8%, в 2017 году — 15,7%.

По данным территориальных органов МВД России, в 2017 году в производстве дознавателей находилось чуть больше 47 тысяч подобных уголовных дел. За семь месяцев 2018 года — почти 26 тысяч. В 2017 году дознавателями с согласия надзирающих прокуроров на основании судебного решения направлено почти 5 тысяч запросов об изъятии в банках сведений ограниченного доступа. За семь месяцев 2018 года — почти 4 тысячи.

При этом на согласование запроса у прокурора затрачивается в среднем около суток (в ГУ МВД России по Москве до семи суток), а на рассмотрение судом — около трех суток (в ГУ МВД России по Москве до двух месяцев). Решение суда кредитными организациями исполняется в срок до трех месяцев.

По данным министерства, из-за отсутствия у дознавателей необходимых полномочий в 2017 году по почти 3 тысячам уголовных дел, где возникала потребность в получении информации из банков, указанные справки не истребовались. За семь месяцев 2018 года — по 2,1 тысячи уголовных дел.