МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в декабре снизился до 51,4 пункта с ноябрьской отметки в 51,8 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой. Показатель декабря стал минимальным с февраля 2016 года.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

При этом индекс PMI в области промышленного производства Франции в отчетном периоде, по окончательным данным, снизился до 49,7 пункта с 50,8 пункта в ноябре, что стало минимумом за два года и три месяца. В Германии за аналогичный период индикатор составил 51,5 пункта против ноябрьских 51,8 пункта, что стало минимумом с марта 2016 года. Показатели для Франции и Германии совпали с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.