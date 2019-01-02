БРЮССЕЛЬ, 2 янв — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о прекращении с 27 января выпуска 500-евровых купюр.

Считается, что именно банкноты этого достоинства используются при отмывании денег и финансировании терроризма. По этой причине в европейской прессе 500-евровые купюры зачастую называют "деньгами Усамы бен Ладена" (ликвидированного экс-лидера запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида").

"С 27 января 2019 года 17 из 19 национальных центральных банков еврозоны прекратят выпуск банкнот достоинством 500 евро", — говорится в сообщении на интернет-сайте ЕЦБ. Австрии и Германии по логистическим причинам выпуск купюр разрешен до 26 апреля.

Политическое решение о прекращении эмиссии 500-евровых банкнот ЕЦБ принял в мае 2016 года.

Согласно данным ЕЦБ, доля этих банкнот в общем обороте еврокупюр составляет 2,4% и немногим более 20% от их совокупной стоимости — около 261 миллиарда евро. По состоянию на ноябрь 2018 года в обращении находился почти 521 миллион 500-евровых купюр.