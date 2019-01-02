МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план законопроектной деятельности кабмина на 2019 год, предполагающий разработку 49 законопроектов, сообщает пресс-служба кабмина.

Добавляется, что план законопроектной деятельности правительства на 2019 год подготовлен для реализации положений, предусмотренных программами социально-экономического развития государства и другими программными документами президента и правительства.

"План состоит из 12 разделов и предусматривает разработку в 2019 году 49 законопроектов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что это будут законопроекты в сферах здравоохранения, социальной поддержки граждан, функционирования пенсионной системы, труда и занятости, природопользования, сельского хозяйства, земельных отношений, науки, образования, культуры, государственной и общественной безопасности, функционирования транспортной системы и транспортной безопасности, бюджетной системы и банковской деятельности, формирования благоприятной деловой среды, государственного управления, градостроительной деятельности и территориального развития, информационной безопасности, связи, информационных технологий.

Проект плана рассмотрен и одобрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 17 декабря 2018 года.