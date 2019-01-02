МИНСК, 2 янв /ПРАЙМ/. Правительство Белоруссии ожидает прироста ВВП страны по итогам января-марта 2019 года в размере 0,6%, говорится в постановлении Совета министров, опубликованном в среду на сайте правительства.

Согласно документу, в январе-марте ВВП вырастет на 0,6%, в январе-июне — на 1,8%, в январе-сентябре — на 3,1%, а по итогам всего 2019 года прирост ВВП составит планируемые 4%.

Экспорт товаров и услуг, согласно планам правительства, в первом квартале вырастет на 0,5%, за первое полугодие — на 2%, за первые три квартала — на 4,2%, по итогам года — на 5,4%. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе должны составить в январе-марте 483 миллиона долларов, в январе-июне — 849 миллионов долларов, в январе-сентябре — более 1,2 миллиарда долларов, по итогам 2019 года — 1,6 миллиарда долларов.

В марте инфляция на должна превысить 2,7% к декабрю, в июне — не более 3,5%, в сентябре — не более 3,7%, в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года — не более 5%.

С целью достижения ключевых показателей, указанных в этом постановлении, министерствам страны поручено в том числе "принять меры по устранению барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле в рамках ЕАЭС и Союзного государства, активнее задействовать механизмы дорожных карт ЕАЭС с усилением взаимодействия российско-белорусских рабочих групп по основным направлениям торгово-экономического сотрудничества".

Правительство Белоруссии ставило задачу обеспечить в 2018 год году рост экономики страны на 3,5%. За январь-ноябрь ВВП Белоруссии вырос на 3,2%.