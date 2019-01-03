СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв — ПРАЙМ. Крымским мостом за 7,5 месяцев 2018 года воспользовалось больше автомобилей, чем перевезла паромная переправа в Крым суммарно за 2016 и 2017 год, сообщила в четверг пресс-служба ФКУ УПРДОР "Тамань".

Более 3,5 миллионов единиц транспортных средств проехало по Крымскому мосту в 2018 году с момента открытия движения 16 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

"Суммарно с момента открытия моста для движения сухопутным путем между Крымом и Краснодарским краем воспользовались больше автомобилистов, чем Керченской паромной переправой в 2016 и 2017 годы вместе взятые (объем перевозок морским путем за 2 года составил 3,17 миллиона транспортных средств)", — сообщили в пресс-службе.

Рекорд суточного трафика по Крымскому мосту в 2018 году поставлен в воскресенье, 12 августа: за 24 часа по нему проехали 33 359 автомобилей (абсолютный рекорд Керченской паромной переправы годом ранее – 12 241 транспортных средств). Минимум интенсивности зафиксирован в субботу, 1 декабря, когда по мосту проехали 6 184 автомобиля в обе стороны.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.