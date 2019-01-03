МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об уточнении порядка расчета платы за отопление в многоквартирном доме, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Внести в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона", — говорится в тексте распоряжения на сайте правительства.

Расчет размера платы за отопление производится исходя из объема, который определяется по показаниям приборов учета, но при этом разделение значений общедомовых и индивидуальных приборов учета отсутствует. Отсутствие разделения значений позволяет в отдельных случаях не учитывать показания индивидуальных приборов учета, отмечает кабмин.

Законопроект предлагает уточнить порядок расчета платы за отопление в многоквартирном доме, чтобы исключить такую правовую неопределенность.

"Законопроектом предлагается размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении многоквартирного дома рассчитывать в порядке, предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, с учетом площади такого помещения и объема тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме, определенного на основании показаний общедомового прибора учета", — отмечается в сообщении.

Если многоквартирный дом оборудован общедомовым прибором учета, а квартиры этого дома оборудованы индивидуальными приборами учета, размер платы предлагается рассчитывать исходя из показаний и индивидуальных (энергопотребление в квартире), и общедомового (энергопотребление в подъездах, холлах) приборов учета.

Если же в многоквартирном доме отсутствует общедомовой прибор учета, то размер платы предлагается рассчитывать по нормативу потребления коммунальной услуги — отопления. Этот норматив утверждается органами государственной власти регионов в порядке, установленном правительством.