СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — ПРАЙМ. Непогода стала причиной отключений в электрических сетях в нескольких районах Крыма, сообщает предприятие "Крымэнерго".

Электроснабжение было нарушено в ночь на 4 января из-за резкого ухудшения погодных условий, связанных с сильным ветром и дождем, переходящим в снег.

"Больше всего пострадали сети Сакского, Ленинского, Черноморского районов, а также города Евпатории. Зафиксированы технологические нарушения в сетях Бахчисарайского, Красногвардейского, Симферопольского районов", — говорится в сообщении.

По состоянию на 8.00 утра обесточены 12 воздушных линий. Без электроснабжения остаются 19 населенных пунктов, из них 8 — частично (свыше шести тысяч абонентов).

В период новогодних и рождественских каникул энергетики работают в режиме повышенной готовности.