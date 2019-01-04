МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о действиях по поддержке выставочной деятельности музеев и международного культурного обмена, освободив музеи, библиотеки и другие некоммерческие организации от предоставления таможенного обеспечения, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Пресс-служба напомнила, что ранее перечисленные организации предоставляли таможенным органам обеспечение исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин и налогов при временном ввозе или вывозе культурных ценностей. Это обеспечение составляло сумму НДС (18 %) от общей страховой оценки культурных ценностей.

"Музеи, библиотеки и другие некоммерческие организации, хранящие и экспонирующие культурные ценности, освобождаются от необходимости предоставлять обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов", — говорится в сообщении.

Согласно подписанному постановлению, ввозимые или вывозимые культурные ценности в целях их экспонирования на выставках в соответствии с таможенными процедурами временного ввоза и вывоза, а также при таможенном транзите по территории РФ освобождаются от обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов. Кроме того, обеспечение не потребуется в отношении культурных ценностей, приобретаемых или полученных в дар государственными и муниципальными музеями.

Добавляется, что это позволит российским музеям непрерывно вести выставочную деятельность с участием иностранных партнеров, поддерживать межгосударственное культурное сотрудничество и активный международный культурный обмен.