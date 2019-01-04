МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев упразднил Совет по конкурентоспособности и предпринимательству при правительстве, сообщает пресс-служба кабмина.

В пресс-службе пояснили, что Совет был образован в 2004 году для обеспечения взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, предпринимательского сообщества и научной общественности с целью создания эффективных механизмов повышения конкурентоспособности экономики и развития предпринимательства.

Также отмечается, что с момента образования Совета были скорректированы его методические подходы к задачам по социально-экономическому развитию страны. Например, было внедрено проектное управление. Кроме того, в 2008 году была образована правительственная комиссия по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства, задачи которой схожи с задачами Совета.

"В связи с этим принято решение об упразднении Совета. Это решение носит исключительно организационно-технический характер и продиктовано необходимостью исключить дублирование функций несколькими органами", — говорится в сообщении.