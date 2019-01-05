МОСКВА, 5 янв /ПРАЙМ/. Фондовые индексы США по итогам пятницы подскочили на 3,2-4,3% после новостей о проведении на следующей неделе торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам пятницы промышленный индекс Dow Jones вырос на 3,29%, до 23433,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 4,26%, до 6738,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,34%, до 2531,94 пункта.

В ночь на пятницу министерство коммерции Китая объявило, что 7-8 января в КНР пройдут переговоры с США по торговым вопросам. Американскую делегацию возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. Рабочие группы обсудят реализацию договоренностей, достигнутых лидерами двух стран во время встречи в Аргентине.

В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры США и Китая договорились о "перемирии" в торговой войне. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Американский президент Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Однако Штаты предупредили, что если в следующие 90 дней не будут достигнуты соглашения относительно некоторых торговых вопросов, то пошлины увеличатся.

"Похоже, что ситуация на рынках изменилась в лучшую сторону в ожидании начала торговых переговоров между США и Китаем на следующей неделе. Положительный эффект наблюдается как на азиатских рынках, так и на американском фьючерсном рынке", — цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс аналитика IG Цзиньгуя Пана (Jingyi Pan).

Кроме того, инвесторы ожидают публикации в пятницу данных по безработице в США за декабрь. По прогнозам аналитиков, показатель сохранился на уровне ноября в 3,7%.