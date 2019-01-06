МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило создание особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Центр" на территории Воронежской области, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

"Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Центр" на территории муниципального образования Новоусманский муниципальный район Воронежской области на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", — говорится в документе.

Согласно справке к документу, на территории ОЭЗ планируется, в частности, развивать металлургическое производство, химическую промышленность, тяжелое машиностроение, энергетическое машиностроение, нефтегазовое машиностроения, судостроительное оборудование, гражданское авиастроение и двигателестроение.

Отмечается, что шесть компаний — потенциальных резидентов ОЭЗ "Центр" подтвердили намерения реализовать на её территории инвестиционные проекты с объемом запланированных инвестиций более 3,5 миллиарда рублей.

Предполагается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов составит более 9 миллиардов рублей, будет создано более 1,4 тысячи рабочих мест. Объем выручки потенциальных резидентов превысит 75 миллиардов рублей, а совокупный объем налоговых и таможенных платежей в бюджеты всех уровней — более 12 миллиардов рублей.