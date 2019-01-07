БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 янв /ПРАЙМ/. Крем-мед от производителя Амурской области, который в сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) попробовали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, активно продается в Китае, в апреле компания планирует начать поставки в Корею, в перспективе возможен выход и на японский рынок, рассказала РИА Новости руководитель фирмы Татьяна Капустина.

После ВЭФ сладкий товар начали продвигать со слоганом "Президент сказал, что вкусно".

"Владимир Путин купил на ВЭФ крем-мед с черникой. После этого интерес к нам вырос в разы, китайские компании сами начали обращаться с вопросами о сотрудничестве. После ВЭФ четыре контракта подписали на экспорт. Мед в Китай в основном идет в Шанхай и провинцию Хэйлунцзян (граничит с Приамурьем)", — рассказала собеседница агентства.

В основе крем-меда классический высокосортный мед, который взмешивают при определенных температурах, добавляют кедровый орех и дальневосточные ягоды: черную смородину, облепиху, клубнику, малину, чернику.

"Мы закупаем мед у пасечников Приамурья, чистим его, фильтруем, взбиваем с ягодами и пакуем. Сейчас в компании около 20 сотрудников — цех, отдел продаж и пасечники. Кроме крем-меда продаем традиционный дальневосточный — цветочный и липовый", — объяснила предприниматель.

Свою продукцию Татьяна Капустина поставляет на прилавки Приамурья, Москвы, Якутии, на Сахалин, в Комсомольск-на-Амуре, интерес именно к крем-меду по ее словам после ВЭФ повысился, но основной рынок сбыта — все же Китай. Татьяна отмечает, что в КНР мед — не десерт, а лекарство, символ здорового образа жизни, привычную для Россиян сладость в Поднебесной продают в аптеках.

В конце 2018 года амурская компания презентовала свою продукцию на международной выставке в Корее. "Возили не только крем-мед, но и классику Дальнего Востока — липовый. Но интерес больше был к крем-меду, как к чему-то необычному. Брали немного — 20 килограммов, просто для показа. В первый же день у нас хотели все купить, но мы придержали, чтобы было, что показывать", — вспоминает презентацию Татьяна.

По словам собеседницы, в Корее меда едят больше, чем сахара, и так же, как и в Китае, — в качестве лекарства. Выйти на рынок Кореи компания планирует в апреле.

"Мы еще запускаемся на мировой площадке B2B Алибаба (Alibaba.com), c удовольствием бы вышли на Японию", — добавила собеседница агентства.

С поездкой в Корею компании "Тайга органика" и другим помог Центр поддержки экспорта Приамурья, созданный в регионе в июле 2018 года. По данным министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, 92% экспорта региона приходится на Китай, за 2018 год из области в КНР экспортировано товаров более чем на 300 миллионов долларов.

Выгодное приграничное положение должно принести еще большие плоды после завершения строительства моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур. Его строительство стартовало 24 декабря 2016 года в Благовещенском районе Приамурья, в эксплуатацию трансграничный переход должны сдать в 2019 году.