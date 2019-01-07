МОСКВА, 7 янв /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности в сфере услуг США в декабре 2018 года снизился до 59,7% с ноябрьского уровня в 60,7%, прогнозируют опрошенные агентством Рейтер аналитики.

Данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) будут обнародованы в понедельник, 7 января, в 18.00 мск.

В 13.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о розничных продажах в еврозоне. По прогнозу аналитиков, объем этих продаж в зоне евро в ноябре вырос на 0,1% по сравнению с октябрем.