ПЕКИН, 7 янв — ПРАЙМ. Китай надеется на решение торговых противоречий на основе равенства и взаимоуважения, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

В понедельник в Пекине официально стартовали китайско-американские переговоры по торговым вопросам. Американскую делегацию возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш.

"Согласно достигнутому консенсусу между двумя странами, китайско-американские торгово-экономические переговоры уже официально стартовали", — сказал на брифинге Лу Кан.

Он отметил, что стороны договорились провести активный и конструктивный диалог о том, как решить китайско-американские торгово-экономические противоречия.

"Китайская сторона искренне надеется на урегулирование торговых трений между двумя странами на основе взаимоуважения и равенства", — сказал Лу Кан.

Он подчеркнул, что китайская сторона с самого начала считала, что торгово-экономические трения Китая и США не выгодны ни одной из сторон, так же, как и для мировой экономики. Китайский дипломат воздержался от комментариев относительно хода переговоров, сославшись на то, что они только начались.

В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры США и Китая договорились о "перемирии" в торговой войне.

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Американский президент Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.