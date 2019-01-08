МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Дефицит торгового баланса США в ноябре сократился на 1,5 миллиарда долларов, или на 2,7%, по сравнению с показателем октября, до 54 миллиардов долларов, полагают аналитики, опрошенные агентством Рейтер.

Данные по торговому балансу будут опубликованы бюро экономического анализа министерства торговли США во вторник, 8 января, в 16.30 мск.

В 10.00 мск министерство экономики и технологий ФРГ сообщит данные по промышленному производству в стране в ноябре. Эксперты прогнозируют, что показатель по сравнению с октябрем вырос на 0,3%.