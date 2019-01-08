МОСКВА, 8 янв /ПРАЙМ/. Закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% с 18%, вступил в силу с 1 января 2019 года в России. Одновременно документ сохраняет все действующие льготные ставки по этому налогу, которые установлены в НК на уровне 10% или 0%.

Решение о повышении ставки НДС принято для того, чтобы определить долгосрочные источники финансирования, в том числе нацпроектов, говорил ранее министр финансов Антон Силуанов. Такое решение позволит получить несырьевые источники, размер которых не будет меняться в связи с колебаниями внешней экономической конъюнктуры, отмечал он. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в декабре заявил, что изменение ставки призвано сдержать ненефтегазовый дефицит страны на приемлемом уровне.

По оценке правительства, повышение НДС приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в 620 миллиардов рублей ежегодно, начиная с 2019 года.

В России НДС действует с 1 января 1992 года, тогда была введена максимальная для страны ставка – 28%. С 1 января 1993 года она была понижена до 20%, а с 1 января 2004 года составляла 18%.

Льготная ставка 10% применяется при реализации ряда продовольственных (мясная продукция, хлеб, яйца и другие) и детских товаров, учебников и книг, медицинских товаров. Нулевая ставка НДС применяется в отношении экспортных товаров, а также товаров, помещенных под процедуру свободной таможенной зоны. Она также применяется в отношении товаров, работ и услуг, реализуемых для официального использования международными организациями в РФ.

ОТ МАНЕВРА К СТАВКЕ 20%

Изначальное предложение Минфина РФ предполагало повышение ставки НДС до 22%. Путин поручал правительству определить в 2017 году контуры налоговой системы на следующий электоральный цикл. Министерство финансов помимо других мер разработало так называемый маневр 22/22: снизить ставку страховых взносов и повысить НДС до общего уровня 22%.

Сейчас общий объем страховых взносов в РФ составляет 30% от фонда оплаты труда: 22% — взнос в Пенсионный фонд (ПФР), 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% — в Фонд социального страхования. Начиная с 2021 года, общая ставка должна была вырасти до 34% — за счет повышения до 26% взноса в ПФР. Вступающий в силу закон сохраняет ее на уровне 30%.

Идею Минфина о маневре поддержало Минэкономразвития, но против выступил соцблок правительства. В результате обсуждений было принято решение повысить ставку налога до 20%, а страховые взносы сохранить на уровне 30%. Это предложение правительства было озвучено главой кабинета министров Дмитрием Медведевым в середине июня 2018 года.

После этого вице-премьер Татьяна Голикова объяснила такой подход тем, что повышение ставки до 22% оказало бы "достаточно серьезное влияние на инфляцию".

По словам Силуанова, повышение НДС является самым безобидным из обсуждавшихся правительством налоговых решений. Он отметил, что рассматривались разные предложения, в том числе введение новых налогов на потребление, налог с продаж. Однако введение новых налогов потребовало бы от властей дополнительных усилий по администрированию и привело бы к новым издержкам со стороны бизнеса.

ВЛИЯНИЕ НА ИНФЛЯЦИЮ

Власти в целом ожидают роста цен в связи с повышением налога, но отмечают, что эффект будет ограниченным. В конце ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что повышение НДС является фактором краткосрочного влияния на инфляцию, но может иметь и длительные эффекты.

По оценкам Банка России, в результате в начале года инфляция может достичь 5,5%. Во втором полугодии 2019 года темп прироста потребительских цен начнет замедляться и вернется к 4% в первой половине 2020 года.