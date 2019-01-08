МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Индикатор экономических настроений в еврозоне в декабре достиг уровня в 107,3 пункта против значения ноября в 109,5 пункта, следует из предварительных данных генерального директората по экономике и финансам Еврокомиссии (DG ECFIN).

Это значение стало наименьшим с января 2017 года, добавляет агентство Рейтер. При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали показатель в отчетном месяце на уровне 108,2 пункта.

Показатель снизился 12-й месяц подряд.

"В декабре 2018 года показатель экономических настроений (ESI) заметно снизился как в зоне евро (на 2,2 пункта, до 107,3 пункта), так и в ЕС (на 2 пункта, до 107,6 пункта)", — говорится в релизе.