МОСКВА, 9 янв /ПРАЙМ/. Венесуэла обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на действия США, направленные против венесуэльских товаров и услуг и ограничивающие торговлю, сообщается на сайте ВТО.

"Венесуэла заявляет, что определенные законы и положения США, связанные с товарами венесуэльского происхождения, ликвидностью венесуэльского государственного долга, транзакциями в цифровой валюте Венесуэлы и списком специально выделенных граждан и блокированных лиц, противоречит Генеральному соглашению по тарифам и торговле и Генеральному соглашению по торговле услугами", — сообщается на сайте ВТО.

В письме венесуэльской делегации говорится, что "США ввели определенные принудительные меры, ограничивающие торговлю, в отношении Венесуэлы в контексте попыток экономически изолировать Венесуэлу".

В письме отмечается, что Каракас просит о проведении консультаций с правительством США. "Венесуэла надеется на получение ответа от США на этот запрос, чтобы установить удобную для обеих сторон дату консультаций", — сообщается в письме.

США обвиняют правительство Венесуэлы в нарушении прав человека и коррупции. Министерство финансов США заморозило счета уже практически 70 венесуэльских чиновников. Президент США Дональд Трамп, говоря о ситуации в Венесуэле, назвал ее "позорной" и отметил, что Соединенные Штаты готовы к "любым вариантам" действий в связи с этим. Он также подвергал президента Николаса Мадуро жесткой критике с трибуны ООН за тяжелую экономическую и политическую ситуацию в стране.

Также Трамп 1 ноября распорядился ввести санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом. Как говорится в документе, администрация США намерена помешать властям латиноамериканской страны, в частности, "расхищать богатство Венесуэлы в своих коррумпированных целях" и "наносить ущерб инфраструктуре Венесуэлы и экологии страны путем бесхозяйственного управления".

Во вторник минфин США внес в санкционные списки семерых граждан Венесуэлы, а также 23 компании и один бизнес-джет из этой страны, свидетельствует обновленный список на сайте ведомства.