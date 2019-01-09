МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пока не решил, будет ли участвовать в Давосском форуме. Об этом сообщил его пресс-секретарь — Дмитрий Песков.

В начале ноября организаторы Всемирного экономического форума в Давосе отказали в участии российским бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину, которые весной были внесены в санкционный список США. Затем запрет был снят, а взамен выдвинут ряд ограничений. Организаторы заявили, что примут меры, чтобы присутствие на форуме попавших под санкции россиян "полностью соответствовало текущим правовым условиям".

"Каких-либо решений президентом пока не принималось", — сообщил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 22 по 25 января.