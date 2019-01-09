КИЕВ, 9 янв — ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" в 2018 году перечислил в государственный бюджет Украины налогов и дивидендных платежей на сумму 136,5 миллиарда гривен (около 4,9 миллиарда долларов по текущему курсу), что на 27% больше, чем за 2017 год, говорится в сообщении пресс-службы компании в среду.

"По оперативным данным по состоянию на 8 января совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы "Нафтогаз" в государственный бюджет в 2018 году составил 136,5 миллиарда гривен. Отчисления группы "Нафтогаз" в бюджет в 2018 году более чем на 27% превысили платежи за 2017 год", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что поступления от группы "Нафтогаз" составили около 15% суммарных доходов государственного бюджета в 2018 году.