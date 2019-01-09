МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Частные компании, по предварительным данным, инвестировали в геологоразведку в России в 2018 году 350-370 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель Минприроды РФ.

"По предварительным данным, в 2018 году объем частных инвестиций в геологоразведочные работы можно ожидать на уровне 350-370 миллиардов рублей при объеме бюджетного финансирования в геологоразведку – порядка 30 миллиардов рублей", — сказал представитель ведомства.

Таким образом, общий объем инвестиций в отрасль в 2018 году может составить 380-400 миллиардов рублей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивало рост инвестиций российских нефтегазовых компаний в 2017 году в проекты сектора upstream (разведка и добыча) на 38% — до 58 миллиардов долларов. При этом Минприроды оценивало инвестиции в ГРР жидких углеводородов в РФ по итогам 2017 года на уровне около 360 миллиардов рублей.