КИЕВ, 9 янв — ПРАЙМ. Рост потребительских цен на Украине в 2018 году замедлился до 9,8% по сравнению с 13,7% в 2017 году, сообщается в среду на сайте Государственной службы статистики.

По данным ведомства, инфляция на потребительском рынке в декабре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,8%.

Согласно отчету, продукты в стране за 2018 год подорожали на 8,1%. В частности, хлеб и хлебопродукты подорожали на 14,1%, мясо и мясные продукты – на 9,4%, рыба и рыбные продукты – на 11,2%. Больше всего за год выросли цены на овощи – на 27,8%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 17,9%, одежду и обувь — на 2,0%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива стали дороже на 10,6%.

Госстат сообщил, что предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 6,8%, здравоохранение — на 8,9%, транспорт — на 12,9%, связь — на 15,1%, отдых и культура — на 4,4%, образование — на 13,4%, рестораны и гостиницы — на 13,0%.

При этом фрукты подешевели на 17,9%, сахар – на 9,3%, а яйца стали дешевле на 9,5%.

Инфляция в государственном бюджете Украины на 2018 год была предусмотрена на уровне 9%.