БРЮССЕЛЬ, 11 янв /ПРАЙМ/. Евросоюз и США обсуждают возможность создания торгового соглашения по промышленным товарам, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Мы обсуждаем, можем ли мы иметь меньшее торговое соглашение, сфокусированное на промышленных товарах", — сказала она.

По словам Мальмстрем, идет процесс финализации проекта мандата на переговоры по снятию тарифов на промышленные товары с США, который должен быть представлен на одобрение странам Евросоюза.

Летом 2018 года президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились воздержаться от новых протекционистских мер на время ведения торговых переговоров Вашингтоном и Брюсселем. Ранее Евросоюз прибег к ответным пошлинам на ввозные тарифы, которые администрация Трампа установила на импортную сталь и алюминий из стран-членов ЕС.