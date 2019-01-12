БЕЛГРАД, 12 янв — ПРАЙМ. В ходе ожидаемого 17 января визита в Сербию президента РФ Владимира Путина российской и сербской сторонами будут подписаны семь соглашений о сотрудничестве в сфере инноваций, сообщил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович.

Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции в конце прошлого года заявил, что ожидает Путина с визитом в Белград 17 января. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 9 января сообщил, что визит главы государства готовится, программа прорабатывается.

"Во время предстоящего визита президента России Владимира Путина в Сербию, наряду с другими, будут подписаны семь соглашений в области инноваций и дигитализации с ключевыми участниками цифровой индустрии России… Мы хотим сотрудничать с Россией в сфере новых технологий, это — будущее Сербии и России. Не хотим поставлять в РФ только яблоки и сливу, хотим продвигать и сербские знания", — сообщил министр в эфире национального телевидения.

По его словам, после подписания документов для сербских компаний откроется российский рынок передовых технологий, и они "смогут участвовать в тендерах и конкретных проектах".

Посол РФ в Сербии Александр Чепурин на встрече с Поповичем в четверг сообщил, что инновации и развитие технологий станут наряду с энергетикой, сельским хозяйством и торговлей, темой разговора президента России с сербским коллегой Вучичем в ходе ожидаемого визита российского лидера в Белград.