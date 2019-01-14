АНАДЫРЬ, 14 янв — ПРАЙМ. Недропользователи Чукотки по итогам 2018 года добыли 24,130 тонны золота, что на 4,81% меньше, чем годом ранее, добыча серебра снижена на 14,84%, до 111,428 тонны, сообщили РИА Новости в департаменте промышленной политики, строительства и ЖКХ Чукотского АО.

"Горнорудные предприятия с начала года добыли 21,546 тонны (-6,41%) драгоценного металла. Добыча золота из россыпных месторождений в регионе завершилась еще в октябре, и как мы уже сообщали — выросла на 11%, до 2,583 тонны", — пояснили в ведомстве.

Канадская компания Kinross Gold за год снизила добычу золота на 20,02% — до 14,150 тонны золота, серебра — на 16,72%, до 102,543 тонны. В том числе ЗАО "Чукотская ГГК" на месторождениях Купол и Морошка увеличило добычу золота на 2,79%, до 10,005 тонны, добычу серебра — снизило на 12,98%, до 96,656 тонны. Входящее также в Kinross предприятие ООО "Северное золото" снизило производство на 47,92%, до 4,145 тонны золота, а серебра — на 51,17%, до 5,887 тонны.

ООО "ЗК Майское" (входит в Polymetal) в январе-декабре произвело 4,668 тонны (+55,7%) золота в концентрате против 2,998 тонны золота в концентрате годом ранее. ОАО "Рудник Каральвеем" (принадлежит Льву Леваеву) увеличило производство золота на 241 килограмм — до 1,71 тонны (+16,42%), серебра добыто 192,09 килограмма — на 25,8 килограмма больше, чем в 2017 году. ООО "Рудник Валунистый" (с января 2019 года входит в HGM) сократило добычу золота на 204,13 килограмма (-23,7%), до 658,4 килограмма, серебра — на 12,34% до 6,58 тонны.

На россыпях в 2018 году работало 22 предприятия, более ста килограммов золота добыли: А/С "Шахтёр" (733,77 кг); А/С "Сияние" (435,1 кг); ООО "КАП" (361,48 кг); А/С "Полярная звезда" (305,22 кг); А/С "Полярная" (254,8 кг); А/С "Луч" (212,14 кг); А/С "Чукотка" (220,93 кг); АО "ЧТК" (109,98 кг).

В 2017 году предприятия Чукотского АО снизили добычу золота на 13,1%, до 25,348 тонны, серебра — на 19,6%, до 130,839 тонны. Добыча россыпного золота в регионе составила 2,327 тонны (+9,5%), рудного — 23,021 тонны (-14,92%).