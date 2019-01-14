МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Объем денежной базы России в широком определении по состоянию на 1 января составил 16,063 триллиона рублей против 15,695 триллиона рублей на 1 декабря, сообщил Банк России.

Таким образом, за декабрь показатель вырос на 2,3%, или на 368,63 миллиарда рублей.

Основную часть денежной базы в широком определении составляют наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (10,3 триллиона рублей на 1 января). Кроме того, она включает корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (1,898 триллиона рублей), обязательные резервы (575,3 миллиарда рублей), депозиты кредитных организаций в Банке России (1,9 триллиона рублей), облигации Банка России у кредитных организаций (1,374 триллиона рублей).