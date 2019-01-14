МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. РФ и Япония договорились о новых проектах по совместной хозяйственной деятельности на Курилах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с японским коллегой Таро Коно.

"Договоренность, которая была достигнута пару лет назад между президентом и премьером (президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ – ред.) об организации совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах реализуется, но в очень-очень скромных, невпечатляющих размерах. Намечены пять проектов, давно не в самых прорывных областях", — заявил министр.

"Мы сегодня привлекли внимание наших японских коллег и договорились, что по линии соответствующих ведомств будут проработаны более амбициозные проекты для того, чтобы совместная хозяйственная деятельность получила зримое воплощение", — сказал Лавров.