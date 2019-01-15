МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Министр финансов РФ Антон Силуанов выразил уверенность в том, что в текущем году работа экономического блока правительства даст результат, а россияне почувствуют изменения.

"Экономический блок в правительстве всегда отличался профессионализмом. У нас нет, как раньше, разногласий между Минфином и Минэкономразвития, есть понимание необходимости совместной работы. Высокопрофессиональные команды собрались в ФНС, ФТС, ФАС, в других службах, входящих в наш блок", — сказал Силуанов в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о сильных и слабых сторонах подведомственной ему части правительства.

По словам министра, сейчас работа поставлена таким образом, чтобы создать систему управления для решения поставленных задач. "Но чего люди всегда ожидают от правительства? Чтобы оно работало и защищало их интересы, чтобы росли зарплаты и не росли цены, чтобы создавались рабочие места", — отметил Силуанов.

"В 2019 году все должны почувствовать изменения. Именно так ставят задачу президент и председатель правительства. Возможно, не вся работа правительства видна, сегодня создаются заделы на будущее, готовятся структурные изменения, необходимые для экономики. Наша работа даст результат, я в этом уверен", — подчеркнул министр.

Он также отметил, что каждое правительство определяет для себя приоритеты, по которым организует работу. По словам министра, ранее правительство уже начало заниматься приоритетными проектами, но "это была разминка перед полноценным внедрением в работу проектного подхода, который сейчас реализуется через нацпроекты".

По его словам, приоритетные проекты не отличались глобальностью, однако были важны для решения отдельных задач, и они дали положительный результат.

"Сейчас работа выглядит иначе. Помимо еженедельных заседаний правительства, мы также регулярно занимаемся проектной работой. Поставленные президентом задачи потребовали нового инструментария, более совершенных механизмов достижения цели. Выстраивание этой работы — интересная и ответственная задача. Повышается личная ответственность за результат, приходится смотреть более глобально на достижение поставленных целей. Это и есть изменение механизма работы правительства", — заключил Силуанов.