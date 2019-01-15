МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Надзорные требования к бизнесу в РФ могут сократиться примерно наполовину после оптимизации законодательства, считает первый вице-премьер России Антон Силуанов.

"Надеюсь, что половина должна сократиться", — ответил он на вопрос журналистов о том, сколько может остаться действующих требований к бизнесу из тех 9 тысяч, о которых сегодня упоминал премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе Гайдаровского форума.

По мнению Силуанова, создание нового надзорного законодательства также станет серьезным шагом к изменению мышления предпринимателей.

"Отметем все старое, прошлое, которое мешает бизнесу, создадим новое законодательство, и это очень серьезный шаг на пути к тому, чтобы сделать реновацию в мышлении наших предпринимателей. Очень важное решение, будем этим заниматься", — сказал он журналистам в кулуарах форума.

"Это очень серьезно. Бизнес постоянно сталкивается с массой проверок, я не говорю даже о налоговых делах. Речь идет о потребнадзорах, пожарные требования и так далее. И вот эти неурегулированные требования… не знаешь завтра, кто придет — они, конечно, мешают и создают нервозность нашего бизнеса… В основном это даже не законодательство, а решения министерств и ведомств, нормативные акты правовые — это даже незаконно", — объяснил он.

Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января. Организаторами форума "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды" выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.