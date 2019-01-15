КАРАКАС, 15 янв /ПРАЙМ/. Реструктуризация долга Венесуэлы перед Россией дает передышку, чтобы продолжить программу восстановления экономики, заявил РИА Новости член Национального учредительного собрания южноамериканской страны Хесус Фария.

Ранее замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак заявил РИА Новости, что договоренности по реструктуризации долга Венесуэлы достигнуты, и она платит по новому графику.

"Это дает нам передышку не только, чтобы продолжить применять политику восстановления производства, но и чтобы преодолеть тяжелые и серьезные последствия от действий Вашингтона с целью дестабилизации ситуации и провоцирования переворота", – заявил Фария.

По мнению законодателя, достижение этих соглашений показывает отличный уровень отношений между двумя странами.

Россия предоставила Венесуэле кредит на 4 миллиарда долларов в 2011 году с целью финансирования закупок российских промышленных товаров. В 2017 году были достигнуты договоренности о реструктуризации этой задолженности.