МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. России необходимо заняться развитием национального стандарта искусственного интеллекта (ИИ), чтобы не отстать от других стран, говорится в докладе "Государство как платформа: люди и технологии", подготовленном Центром перспективных управленческих решений РАНХиГС.

"Нужно разрабатывать свой ИИ, никто такими технологиями не поделится. Если Россия не будет развивать это направление, то безнадежно отстанет. Необходимо перейти к активным мерам по внедрению искусственного интеллекта в процессы деятельности органов власти и бюджетного сектора, а также поддержать внедрение в сферах экономики", — считают авторы документа, представленного в рамках Гайдаровского форума.

По их мнению, для ускорения внедрения технологий машинного обучения и искусственного интеллекта в экономику и повседневную жизнь граждан необходима программа господдержки.

"России было бы целесообразно создать программу поддержки искусственного интеллекта, которая удерживала бы технологию ИИ в фокусе. Она может быть построена на разделении всех направлений слабого и сильного ИИ по категориям, и в зависимости от них предполагается различная государственная политика…. Отдельной формой господдержки развития технологий ИИ могло бы стать бесплатное бюджетное второе высшее образование, востребованное в связи с такими факторами, как … смена технологического уклада, появление новых профессий", — полагают авторы.

Эксперты также считают, что госорганизациям нужно научиться извлекать, обрабатывать и хранить огромные объемы данных, научиться привлекать и мотивировать программистов. Вместе с этим для развития технологии в РФ потребуется изменение законодательного регулирования. В докладе указывается, что в настоящее время в целом на цифровую экономику приходится более 15,5% мирового ВВП. В развитых странах цифровая экономика занимает в среднем 18,4% ВВП (от 10% до 35%), а в развивающихся — от 2% до 18%. Доля цифровой экономики в России при этом составляет всего около 3% ВВП.

Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января. Организаторами форума "Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды" выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики имени Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является официальным информационным партнером форума.