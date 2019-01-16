МАХАЧКАЛА, 16 янв /ПРАЙМ/. Счётная палата Дагестана опровергла информацию в соцсетях, что из федеральных дотаций якобы были потеряны 37 миллиардов рублей, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее в одном из каналов в интернет-мессенджере Telegram сообщалось, что Счетная палата республики подвела итоги года и якобы оценила ущерб в 37 миллиардов рублей, что составляет "почти 50% от дотации федерального центра".

"Счетная палата республики Дагестан официально заявляет. В материалах ряда СМИ со ссылкой на телеграм-канал kavkaz_leakbez тиражируется ложная информация о том, что "Счетная палата, подводя итоги прошедшего года, оценила потери Дагестана в 37 млрд рублей". Данные публикации никоим образом не соответствуют действительности, не подтверждаются какими-либо данными и направлены на дискредитацию деятельности органов государственной власти республики. Подтверждением служит тот факт, что в материале не указано, кто и когда проводил соответствующее исследование и кем конкретно дана подобная оценка – Счетной палатой Российской Федерации или Счетной палатой Республики Дагестан", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сейчас Счетная палата принимает меры, чтобы установить источник ложной информации.