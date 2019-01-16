ВАШИНГТОН, 16 янв /ПРАЙМ/. Сенат США во вторник принял резолюцию с неодобрением планов министерства финансов страны снять санкции с российских компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". За документ в ходе голосования высказались 57 сенатор, против – 42.

Руководство республиканцев, которые контролируют верхнюю палату конгресса, пыталось заблокировать документ и не выносить его на голосование. Однако за такое предложение высказались лишь 42 сенатора.

Помимо сената резолюция должна быть принята палатой представителей, где большинство у демократов, а в случае принятия – на подпись президенту. Согласно закону CAATSA, по которому и вводились санкции, в случае принятия такой резолюции от лица двух палат президент не может отменить санкции в течение 12 дней, а если он наложит вето на резолюцию – еще в течение 10 дней.

США в начале апреля 2018 года ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

Минфин США 19 декабря сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам Дерипаска при этом останется в списке. Его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.