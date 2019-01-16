МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Экономика России может вырасти на 1,4% в 2019 году, что оптимистичней прогноза Минэкономразвития, однако темпы роста могут быть и ниже в случае реализации внешних шоков на нефтяном рынке, заявила глава АКРА Екатерина Трофимова в кулуарах Гайдаровского форума.

По словам Трофимовой, в 2019 году на российскую экономику будут оказывать сильное влияние различные внешние факторы. "В наш базовый прогноз на этот год мы закладываем высокую вероятность введения санкций на покупку российского госдолга и продолжения торговых войн США и Китая. Последние будут снижать спрос на российский экспорт", — отметила она.

"Тем не менее, даже с этими негативными предпосылками, по нашим ожиданиям, темпы роста экономики России будут положительными и составят около 1,4% в годовом выражении. Это близко к ее потенциальному росту, который сейчас находится на уровне 1,5%", — продолжила она.

Минэкономразвития РФ по итогам 2019 года прогнозирует замедление роста ВВП до 1,3% с 1,8% в 2018 году.

Глава АКРА отметила, что в случае реализации внешних шоков на нефтяном рынке со стороны предложения можно ожидать более низкие темпы роста. "Если во второй половине 2019 года будут введены в действие трубопроводные мощности в США, то может произойти существенное снижение нефтяных цен. В таком случае их среднегодовое значение может составить 52 доллара за баррель, а темпы роста нашей экономики будут +0,7% в годовом выражении", — заключила Трофимова.

Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 17 января. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" является официальным информационным партнером форума.