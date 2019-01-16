МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Внешние риски осложняют выход экономики РФ на темпы роста в 2021 году, близкие к 3%, властям предстоит многое сделать в 2019-2020 годах для обеспечения этого ускорения, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Официальный прогноз министерства исходит из того, что рост ВВП РФ в 2019 году составит 1,3%, в 2020 — 2%, а в 2021 году — 3%.

"За тем ускорением роста, которое есть в прогнозе через несколько лет — стоит большое количество дел, которые нужно сделать в 2019-2020 годах, чтобы в 2021 году получить рост, близкий к 3%", — сказал Орешкин, выступая на сессии Гайдаровского форума.

"Ситуация в мировой экономике усложняет достижение этих целей и делает гораздо более важным то, что происходит внутри страны, какие действия совершаются здесь", — добавил он.

Он подчеркнул, что мировая экономика не вытянет российскую экономику.

"Источником роста для нас (не будет — ред.) внешний мир — это касается и экономической динамики, и санкционных историй, и торговых войн… Вытянуть она (экономика РФ) может себя только сама, в условиях тяжелой демографии — за счет инвестиционного роста и роста производительности труда", — уверен министр.