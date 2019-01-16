МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 10 по 14 января составила 0,2%, с начала месяца потребительские цены выросли на 0,7%, сообщил в среду Росстат.

За первые девять дней текущего года инфляция составляла 0,5%. Под конец декабря, с 18 по 24 числа, недельная инфляция впервые в 2018 году ускорилась до 0,3%, до этого три недели держалась на уровне 0,2%. Данные за последнюю неделю года ведомство не обнародовало. В целом за декабрь потребительские цены, согласно данным Росстата, выросли на 0,8%, а за весь 2018 год — на 4,3%.

Антилидеры располагаются в категории плодоовощной продукции, которая с 10 по 14 января в среднем подорожала на 1,1%. При этом белокочанная капуста и помидоры прибавили в цене 2,6%, морковь – 1,9%, картофель, лук, огурцы — 1,1%. Эти же овощи показали максимальный рост и за период с начала января: капуста стала дороже на 7,2%, помидоры — на 8,8%, морковь — на 4,6%, картофель — на 3,7%, лук — на 4%, огурцы — на 9,6%.

Ситуация по наиболее сильно подорожавшим за 2018 год продуктам питания — яйцам и сахару (на 28% и 26% соответственно) — стабилизируется. За пять дней цены на них выросли на 0,2% и 0,1% соответственно, правда с начала января рост уже набрал 2% и 0,6%.

Цены на пшено за отчетный период выросли на 0,6%, муку — на 0,5%, куриное мясо, гречневую крупу – на 0,3%. Одновременно цены на сосиски и сардельки снизились на 0,2%, маргарин, шоколадные конфеты – на 0,1%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,2% (с начала года — на 0,5%). Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства увеличились на 0,2-0,4% (с начала года — на 1-1,8%).

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, ЦБ ожидает ее по итогам года на уровне 5-5,5%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что на пике — в марте-апреле — годовая инфляция может превысить 5,5% и даже достичь 6%. Министр экономического развития Максим Орешкин озвучивал в середине декабря более оптимистичный прогноз — в районе 5% или чуть выше на пике, который будет в марте.