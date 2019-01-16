КИЕВ, 16 янв — ПРАЙМ. Правительство Украины утвердило список "большой приватизации" на 2019 год, в который включены, в том числе, Одесский припортовый завод, "Центрэнерго", заявил в среду глава Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"Перечень объектов большой приватизации утвержден", — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, на продажу будут выставлены Одесский припортовый завод, предприятие "Центрэнерго", Объединенная горно-химическая компания, "Президент-отель", фармацевтическая компания "Индар", компании "Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго" и "Николаевоблэнерго". Также на продажу будут выставлены "Завод Электротяжмаш", компании "Азовмаш", "Сумхимпром", "Ориана" и "Украгролизинг".

В конце ноября СМИ обнародовали проект списка приватизации на 2019 год, в котором фигурировали все указанные активы.

Парламент Украины в январе прошлого года принял правительственный закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", который призван сделать процедуру приватизации в стране прозрачной и конкурентной, но при этом запрещает продажу имущества субъектам РФ. В частности, документом вводится новая упрощенная классификация объектов приватизации: объекты малой приватизации и объекты большой приватизации.