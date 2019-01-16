КИЕВ, 16 янв — ПРАЙМ. Овощи из набора для борща за год подорожали на Украине почти в два раза, сообщил в среду глава украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Борщевой набор за 2018 год подорожал почти в два раза, или на 27,7 гривны (почти 1 доллар по курсу нацбанка). Стоимость овощной корзины на конец декабря 2018 года составила 56,6 гривны (около 2 долларов), тогда как на конец прошлого года она стоила 28,9 гривны (около 1 доллара)", — написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, в овощную корзину вошли по килограмму всех овощей борщового набора, а именно: свекла, капуста, картофель, морковь и лук. Он сообщил, что килограмм лука за год подорожал более чем в три раза, капуста подорожала в два раза, морковь стала на 79% дороже, картофель подорожал на треть.

"Данные альтернативного исследования Ассоциации поставщиков торговых сетей с 1 марта 2018 года по 1 января 2019 года показывают, что за последние десять месяцев текущего года борщевой набор подорожал на 57%. Все продукты демонстрировали рост: лук — 93%, капуста — на 62%, морковь — на 55%, свекла — на 50%, картофель — на 30%", — добавил он.