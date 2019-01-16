ЛОНДОН, 16 янв — Dow Jones. Угроза развязывания полномасштабной глобальной торговой войны и усиление политической напряженности между ведущими мировыми державами являются главными рисками для мировой экономики. Об этом свидетельствует отчет, представленный накануне ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе, который состоится на следующей неделе.

Киберпреступность и изменение климата также занимают одни из первых строчек в списке потенциальных угроз, согласно результатам опроса почти 1 000 представителей власти, научных и деловых кругов, проведенного группой, занимающейся организацией форума в Давосе.

В январе 2018 года президент США Дональд Трамп ввел высокие пошлины на импорт солнечных батарей и стиральных машин, руководствуясь принципом "Америка — прежде всего".

Затем США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, а Пекин предпринял ответные меры, и это стало началом длительного экономического противостояния, которое, согласно отчету ВЭФ, ухудшило перспективы роста мировой экономики.

В данном отчете был проведен анализ глобальных трендов и рисков на ближайшие 10 лет, и его результаты свидетельствуют о том, что пик роста мировой экономики, по всей видимости, уже преодолен, тогда как замедление экономики Китая вызывает особые опасения.

Международный валютный фонд в октябре понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 год, сославшись на повышение торговых барьеров, а также замедление экономик США и Китая.

"Сейчас мы не располагаем оружием, необходимым для борьбы с тем замедлением, к которому может привести текущая динамика", — отметил Берге Бренд, президент ВЭФ.

Экономическая политика, ранее позволявшая странам извлекать взаимную выгоду из торговли, теперь "часто рассматривается как инструмент стратегического соперничества", говорится в отчете.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Китай испытывает влияние пошлин и это является хорошим знаком для достижения торгового соглашения, но до сих пор переговоры двух сторон не приносили никаких конкретных результатов.

США все чаще ввязываются в торговые конфликты со своими союзниками.

Администрация Трампа пригрозила странам Европы введением пошлин на импорт автомобилей, заявляя, что поставки автомобилей из Европы могут угрожать национальной безопасности США. США и ЕС должны начать переговоры позднее в этом году, но их цели резко противоположны, а значит, велика вероятность возобновления трансатлантического торгового конфликта. В октябре в результате длительных переговоров США, Мексика и Канада пересмотрели условия NAFTA, соглашения, которое определяло правила торговли в Северной Америке с 1994 года.

Тем не менее, США не отменили пошлины на сталь и алюминий, тогда как Канада и Мексика продолжают осуществлять ответные меры, поэтому переговоры продолжаются.

Недостаточно высокий уровень информационной безопасности, по мнению респондентов, также представляет серьезный риск, так как влечет за собой кражу и подделку данных. Миллионы людей во всем мире пострадали от утечки данных в 2018 году. "Потенциальная уязвимость ключевой технологической инфраструктуры все чаще становится проблемой национальной безопасности", так как хакеры получают доступ к системам государственных коммунальных служб, говорится в отчете.

Представленные тезисы должны лечь в основу повестки дня ВЭФ в Давосе.

Геополитические разногласия "лишь усложнят попытки найти консенсус в смелом стремлении переосмыслить мировой капитализм", говорится в отчете.

— Автор Joanna Sugden, joanna.sugden@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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