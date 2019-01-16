МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Совфед на заседании в среду принял заявление об усилении контроля за оборотом древесины и противодействии ее незаконной заготовке; правительству предлагается принять меры по ужесточению контроля в этой сфере, а также увеличению финансирования мероприятий по восстановлению лесов.

"По оценкам международных организаций (IUFRO, UNEP), Международной организации уголовной полиции (Интерпол), общественных природоохранных объединений, объем незаконных рубок лесных насаждений в России составляет 20-25% от законного лесопользования", — говорится в документе.

Сенаторы подчеркивают, прокурорские проверки показывают, что, несмотря на принимаемые уполномоченными федеральными и региональными органами госвласти меры, состояние законности в сфере заготовки и реализации древесины остается неудовлетворительным.

После рассмотрения проблем незаконного лесопользования на нескольких площадках отмечалось, что наибольшее распространение незаконные рубки лесных насаждений получили при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий, в том числе рубок погибших и поврежденных лесных насаждений, — 7,5 миллиона кубометров, отпуске древесины, необходимой для удовлетворения собственных нужд граждан, — 5-6 миллионов кубометров.

"Объемы незаконных рубок лесных насаждений, осуществляемых с целью получения незаконного дохода, не превышают 4-5 миллионов кубометров. Таким образом, общий объем незаконного лесопользования в РФ оценивается в 16-18 миллионов кубометров, или 8-10% от законного лесопользования", — уточняется в документе.

"ЧЕРНЫЕ ЛЕСОРУБЫ"

Изучение причин и условий незаконного лесопользования и деятельности "черных лесорубов" позволило выявить ряд факторов, связанных с низким уровнем жизни сельского населения, проживающего на депрессивных в экономическом развитии территориях.

"Обеспечение доступа граждан, проживающих в сельской местности, к лесным ресурсам, создание дополнительных рабочих мест в лесном хозяйстве должны стать приоритетными направлениями государственной политики, направленной на борьбу с незаконными рубками лесных насаждений", — уверены сенаторы.

Кроме того, отдельные положения лесного законодательства позволяют осуществлять заготовку древесины с превышением установленных объемов, а также величины прироста эксплуатируемых лесных насаждений, добавляют в Совфеде.

Парламентарии напоминают, что в целях обеспечения контроля за происхождением и оборотом древесины в 2014 году была создана единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). С ее помощью удалось произвести комплексный учет древесины, поставляемой лесопользователями на сырьевые рынки.

"Эксплуатация ЛесЕГАИС выявила ряд существенных недоработок. В настоящее время отсутствуют возможности взаимодействия информационных систем Федеральной таможенной службы и ЛесЕГАИС с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, а также механизмы отслеживания объемов древесины на момент заготовки и объемов древесины, указанных во внешнеторговом контракте", — подчеркивают законодатели.

Кроме того, в ЛесЕГАИС отсутствуют сведения о транспортировке древесины, что приводит к невозможности контроля объемов лесоматериалов от лесосеки до места потребления.

"По информации правоохранительных органов, в применении дистанционных технологий выявления мест незаконных рубок лесных насаждений есть недостатки, связанные с несвоевременным обнаружением правонарушений. Большие возможности для повышения эффективности работы органов госвласти субъектов РФ могут заключаться в применении данных космического мониторинга о незаконном лесопользовании", — полагают сенаторы.

Существует проблема, связанная с учетом деятельности мест приобретения древесины. При отсутствии требований к их работе, закрепленных на законодательном уровне, пункты приобретения древесины становятся местом сбыта незаконно добытой древесины, а также легализации более дорогих и качественных круглых лесоматериалов, поясняют парламентарии.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАБМИНУ

Совфед рекомендует правительству РФ рассмотреть предложения о проведении поэтапной гармонизации национального законодательства с правовыми нормами крупнейших стран-импортеров российской лесной продукции в части требований законности происхождения лесоматериалов и продукции из древесины.

Также предлагается реализовать комплекс мер по развитию международного сотрудничества в области контроля за происхождением лесоматериалов и продукции из древесины; об ответственности юрлиц и индивидуальных предпринимателей за приобретение древесины, в случае если ее приобретению не предшествовало добросовестное изучение документов, разрешающих рубку лесных насаждений, или других доказательств законности происхождения древесины.

Кабмину рекомендуется рассмотреть возможность установления нормативов затрат на выполнение органами госвласти мероприятий в области лесного хозяйства, в том числе затрат на осуществление лесной охраны и ее материальное обеспечение, пересмотреть принципы распределения экспортных квот на необработанную древесину в пользу организаций, имеющих арендованную лесосырьевую базу.

РАБОЧИЕ МЕСТА

Правительству также рекомендуется рассмотреть комплекс мер, направленных на обеспечение доступа к лесным ресурсам населения, проживающего в дотационных территориях, создание дополнительных рабочих мест в лесном хозяйстве.

Предлагается обсудить возможность установления целевого характера средств, поступающих в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ в виде регулярных платежей за пользование лесными ресурсами, для обеспечения охраны, защиты и воспроизводства лесов; о проработке механизма обращения средств, полученных от реализации конфискованной древесины, в доход регионов в целях их использования для обеспечения охраны лесов.

Рекомендуется дополнить полномочия гослеснадзора (лесной охраны) возможностями по проведению мероприятий по проверке мест приобретения древесины и сопроводительных документов при ее транспортировке. Предлагается наделить арендаторов лесных участков отдельными полномочиями по охране лесов от незаконных рубок лесных насаждений.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МИНПРИРОДЫ

Минприроды рекомендуется разработать и утвердить правила осуществления контроля за достоверностью сведений о незаконных рубках лесных насаждений, представляемых регионами в Федеральное агентство лесного хозяйства; продолжить работу по созданию системы национальной лесной сертификации.

Установить для органов госвласти регионов, реализующих полномочия РФ в сфере лесных отношений, требования по размещению лесных деклараций на официальных сайтах.

Рекомендуется Генпрокуратуре совместно с МВД, Минприроды и ФТС разработать нормативный акт, предусматривающий порядок их взаимодействия при выявлении, пресечении, расследовании и раскрытии преступлений в сфере лесопользования, а также проведения совместных оперативно-профилактических мероприятий.

Росгвардии рекомендуется совместно с Рослесхозом рассмотреть возможность проведения совместных мероприятий по пресечению деятельности криминальных группировок и организованных преступных групп, действующих в сфере незаконной заготовки и незаконного оборота древесины.

ФТС вместе с Рослесхозом предлагается включить в состав сведений, представляемых таможенным органам при совершении таможенных операций, документы, подтверждающие законность происхождения экспортируемых лесоматериалов с указанием места их заготовки.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕГИОНАМ

Сенаторы рекомендуют органам госвласти субъектов РФ обеспечить оплату труда лесных инспекторов не ниже уровня среднемесячной заработной платы по региону.

Предлагается также организовать патрулирование лесов мобильными группами должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор, совместно с правоохранительными органами на территориях, где наиболее часто совершаются преступления, предметом которых являются лесные насаждения.