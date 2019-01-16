МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Доля малого и среднего бизнеса в экономике РФ в 2019 году составит 23%, заявил в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством первый вице-премьер — глава Минфина Антон Силуанов.

"Мы планируем в текущем году увеличить количество малых и средних предприятий до 19,6 миллиона человек, занятых в малом и среднем бизнесе. В этом году увеличится доля малого и среднего предпринимательства как доля в экономике, она составит 23%", — сказал Силуанов.

Он напомнил, что целевой показатель в рамках соответствующего нацпроекта составляет 32% к 2024 году.

Силуанов отметил, что уже 10 тысяч предпринимателей зарегистрировались в рамках налогового пилота по самозанятым. "Мы видим, что в период только с начала года около 10 тысяч самозанятых зарегистрировано в рамках такого режима", — сказал он.

Новый налоговый режим — так называемый налог на профессиональный доход — в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — с компаниями. Целью этого режима является легализация самозанятых, количество которых по разным оценкам в России достигает десятков миллионов человек.