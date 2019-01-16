МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Российскую делегацию на экономическом форуме в Давосе, который пройдет 22-25 января, возглавит министр экономического развития Максим Орешкин, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Определен состав российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ее возглавит министр экономического развития Максим Орешкин", — написал Медведев в своем микроблоге в Twitter.

В начале ноября организаторы Давосского форума отказали в участии российским бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину, которые весной были внесены в санкционный список США. На этом фоне премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия в форуме, если эти ограничения сохранятся.

Впрочем, впоследствии запрет был снят, а взамен выдвинут ряд ограничений. Организаторы заявили, что примут меры, чтобы присутствие на форуме попавших под санкции россиян "полностью соответствовало текущим правовым условиям".

Российский бизнес на форуме в Давосе представят, в том числе, владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков, бизнесмен Виктор Вексельберг, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, бизнесмен Олег Дерипаска, совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, основатель USM Holdings Алишер Усманов, председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, основной бенефициар ТМК Дмитрий Пумпянский, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Среди членов правительства РФ заявлены Орешкин и министр энергетики Александр Новак.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет с 22 по 25 января.