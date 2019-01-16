МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Прогнозы компаний США стали менее оптимистичными из-за политической и экономической неопределенности, говорится в "Бежевой книге" (Beige Book) — сводке комментариев ФРС США об экономическом положении в стране.

"Прогнозы в целом оставались позитивными, но прогнозы компаний во многих районах страны стали менее оптимистичными из-за возросшей волатильности фондового рынка, повышения краткосрочных процентных ставок, падения цен на энергетическое сырье и роста экономической и политической неопределенности", — говорится в обзоре, который формируется, основываясь на опросе деловых кругов в США. ФРС отмечает, что экономическая активность возросла в большинстве округов страны.

Помимо этого, промышленные компании большинства округов сообщили о том, что темпы роста цен на сырьевые товары опережают рост цен при реализации. "В то время как во многих отраслях сферы услуг наблюдалась положительная динамика, представители промышленности сообщили о снижении поставок и заказов, они столкнулись с более высокими затратами на производство из-за пошлин", — говорится в отчете по округу Ричмонд.

Занятость увеличилась в большей части страны, причем во многих округах отмечается умеренный рост этого показателя, сообщает Федрезерв. При этом все регионы отметили нехватку рабочей силы. "Заработная плата росла по всей стране, причем большинство округов сообщали об умеренном росте", — говорится в документе.