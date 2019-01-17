МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Суммарная выручка "Алросы" в 2018 году составила 463 миллиона долларов в ходе проведённых 32 аукционов по продаже алмазов специальных размеров, сообщается на сайте компании.

"Алроса", крупнейшая в мире компания по добыче алмазов, в 2018 году провела 32 международных аукциона по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата), получив суммарную выручку за год в размере 463 миллионов долларов", — указывается в сообщении.

Наибольшее число аукционов в 2018 году состоялось в России: 11 в Москве, четыре во Владивостоке. Также впервые за много лет компания провела два аукциона в своем торговом офисе в Нью-Йорке, который в прошлом году возобновил работу. Еще шесть аукционов состоялось в Израиле, три — в Китае, четыре – в ОАЭ и два в Бельгии. Аукционы традиционно проводятся в этих странах.

В 2019 году компания запланировала 37 международных аукционов. В Москве, как и в прошлом году, должно пройти 11 аукционов, во Владивостоке — также четыре. Согласно утвержденному графику, еще 18 аукционов состоится в крупнейших международных центрах торговли алмазами: четыре — в Бельгии, пять — в ОАЭ, шесть — в Израиле, три — в Гонконге. Кроме того, в Нью-Йорке в этом году запланировано четыре аукциона.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки.