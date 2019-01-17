БРЮССЕЛЬ, 17 янв — ПРАЙМ. Окончательные защитные меры Еврокомиссии (ЕК), действующие на импорт в страны Евросоюза стальной продукции, могут прийти на смену аналогичным предварительным мерам в феврале, говорится в сообщении ЕК.

Эти меры предназначены для защиты европейских производителей стали от притока стальной продукции, вызванной перенаправлением в ЕС поставок производителями из различных частей мира ввиду повышения Соединенными Штатами Америки пошлин на ввоз стальной и алюминиевой продукции.

"Теперь ЕК завершит процедуру, чтобы окончательные меры могли вступить в силу в начале февраля 2019 года и тем самым заменить временные защитные меры, действующие с июля 2018 года и до 4 февраля 2019 года", — говорится в релизе. Окончательные меры могут действовать до июля 2021 года, они нацелены на сохранение традиционных торговых потоков и могут быть пересмотрены в случае изменения ситуации. Эти меры также нацелены на определенный список стальной продукции, независимо от места происхождения, свидетельствуют материалы ЕК.

США в марте ввели ввозные пошлины на импорт стальной продукции в размере 25% и алюминиевой — 10%. В отношении ЕС они вступили в силу с июня. Евросоюз в ответ на это пошел по трем направлениям. Еврокомиссия открыла 1 июня спор в ВТО, затем были введены дополнительные пошлины в 25% на импорт на сумму около 2,8 миллиарда евро ряда товаров из США в ЕС для ребалансировки ситуации в рамках правил ВТО.

Также ЕК в марте начала оценку рынка стали, чтобы посмотреть, не приведут ли новые американские тарифы к волне дополнительных поставок этой продукции в страны Евросоюза. Также она решила ввести временные защитные меры.

Как сообщалось ранее, по сути — это квоты, рассчитанные на основе среднего импорта различных видов стальной продукции. Пошлины в 25% должны были применяться к импорту, который превышает эти квоты. Оценка ЕК показала, что импорт стальной продукции в ЕС значительно вырос в последние годы и что этот импорт, вероятно, будет и дальше расти. Эта ситуация была усугублена перенаправлением в ЕС поставок из-за пошлин США, говорится в материалах ЕК. Поэтому планируется ввести окончательные защитные меры вместо временных.