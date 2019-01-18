МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в декабре в годовом выражении поднялись на 0,3%, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Индикатор совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

В месячном выражении потребительские цены в стране в декабре сократились на 0,2%.

Месяцем ранее, в ноябре, в Японии была зафиксирована инфляция в годовом выражении на уровне 0,8%, а в месячном — дефляция в 0,2%.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в декабре увеличились на 0,7% в годовом выражении, тогда как эксперты ожидали их роста на 0,8%. По сравнению с предыдущим месяцем базовые потребительские цены в декабре сократились на 0,1%.