МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Американские чиновники рассматривают возможность отмены введенных Вашингтоном импортных оградительных пошлин по отношению к китайским товарам. Как пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, такой шаг в США рассматривают как способ успокоить мировые финансовые рынки и дать Пекину стимул пойти на более глубокие уступки в торговой войне.

Издание отмечает, что, по мнению американского министра финансов Стивена Мнучина, эти новые меры простимулируют Пекин пойти на долгосрочные уступки.

Этой идее, рассказали собеседники газеты, противостоит торговый представитель США Роберт Лайтхайзер​. Он считает, что Китай может принять этот шаг за слабость Вашингтона.

Идея частичной отмены тарифов или полного отказа от них была выдвинута Мнучином в ходе ряда совещаний, рассказали собеседники. Целями этих предложений может являться продвижение торговых переговоров с Китаем и попытка заручиться поддержкой Пекина в проведении совместных более долгосрочных реформ.