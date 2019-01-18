МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" заявил, что платежные квитанции с завышенными ценами за газ, полученные жителями Киева, являются предвыборной провокацией.

Ранее многие жители страны получили от поставщиков газа платежки с доначислениями за октябрь 2018 года и предупреждением о доначислении за три предыдущие года со значительными суммами. Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" в декабре прошлого года заявила, что группы региональной газовой компании Дмитрия Фирташа рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа. Тогда премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет инициировать "глубинную проверку", призвал украинцев платить только по счетчику и согласно фиксированной цене, а не по платежкам, в которых значатся завышенные тарифы.

"В очередной раз частные посредники, подконтрольные бывшим регионалам, создают провокации перед выборами. Говорят, у них какая-то досадная опечатка закралась. Интересно, что об этом думает регулятор НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – ред.)?", — сообщили на странице в Facеbook компании.

Киевлянам, получившим от "Киевгазэнерджи" платежные квитанции с завышенными тарифами, предлагают пересылать скриншоты счетов на адрес "Нафтогаза". В комментариях к этой записи люди действительно прилагают фотографии своих платежек, тарификация в которых отличается в 2-3 раза от обычной, и отмечают, что жалобы на завышенные цены есть не только у киевлян, но и жителей других городов Украины.

Правительство Украины 19 октября 2018 года приняло решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров.